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17:11, 19 июня 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Позднякова: Выходные в Москве будут теплыми и сухими
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, в Москве будет сухо и тепло. О погоде в предстоящие выходные рассказала жителям столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1».

За погоду, по словам синоптика, будет отвечать гребень антициклона. «Погода обещает быть хорошей. Осадков не ожидается ни в субботу, ни в воскресенье», — пояснила Поззднякова. Минимальная температура воздуха достигнет плюс 12-14 градусов.

20 июня днем воздух прогреется до плюс 19-21 градуса, а 21-го — до плюс 20-22 градусов. В понедельник, 22 июня, столичный регион попадет под влияние теплого атмосферного фронта — на этом фоне возможны кратковременные дожди, предупредила метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин посоветовал жителям Москвы не ждать жары в конце июня.

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