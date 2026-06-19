Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Позднякова: Выходные в Москве будут теплыми и сухими

В субботу и воскресенье, 20 и 21 июня, в Москве будет сухо и тепло. О погоде в предстоящие выходные рассказала жителям столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1».

За погоду, по словам синоптика, будет отвечать гребень антициклона. «Погода обещает быть хорошей. Осадков не ожидается ни в субботу, ни в воскресенье», — пояснила Поззднякова. Минимальная температура воздуха достигнет плюс 12-14 градусов.

20 июня днем воздух прогреется до плюс 19-21 градуса, а 21-го — до плюс 20-22 градусов. В понедельник, 22 июня, столичный регион попадет под влияние теплого атмосферного фронта — на этом фоне возможны кратковременные дожди, предупредила метеоролог.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин посоветовал жителям Москвы не ждать жары в конце июня.