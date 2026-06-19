Опубликовано фото 19-летней представительницы конкурса «Мисс ООН» от России

Ижевчанка Николаева представит Россию на конкурсе «Мисс ООН»

Жительница Ижевска Жанна Николаева получила гран-при национального конкурса «Мисс Россия Мира — 2026» и теперь будет представлять Россию на международных состязаниях. Об этом говорится в группе «МИСС И МИССИС ПФО» и «МИССИС УДМУРТИЯ» во «ВКонтакте».

Уточняется, что россиянке 19 лет. Она выросла в многодетной семье, сейчас учится на факультете журналистики МГУ.

«Эта яркая, умная и красивая девушка представит нашу страну на международном конкурсе "МИСС ООН 2026" в Индии! (...) Пусть весь мир увидит, какие талантливые и прекрасные девушки растут в Удмуртии и России!» — говорится в сообщении.

До этого она также стала победительницей престижного конкурса красоты «Миссис Удмуртия — 2026» и «Мисс и Миссис Приволжского федерального округа — 2026».

Ранее жительница Владивостока Яна Молчанова, победившая во всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия Мира — 2026», рассказала о сумасшедшей подготовке к мероприятию и сборах на международное соревнование в США.