Риелтор предрек скорый рост цен на жилье по одной причине

Риелтор Барсуков: До повышения цен на жилье осталась неделя

Стоимость жилья в РФ вырастет через неделю. Причину скорого повышения цен раскрыл советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, на рынке недвижимости грядет ажиотаж из-за новых условий семейной ипотеки. Он допустил, что в результате возможных нововведений процентная ставка по жилищному кредиту будет зависеть от числа детей: так, для семей с одним ребенком она вырастет до 10 процентов, с двумя детьми сохранится на уровне 6 процентов, а с тремя — составит 4 процента.

«Наверное, неделька еще есть (для покупки квартиры со ставкой шесть процентов) у тех, у кого один ребенок. К сожалению, это подстегнет определенный ажиотаж, к сожалению, застройщики на этом фоне приподнимут цены для того, чтобы их опустить потом, когда этот ажиотаж схлынет. В течение недели люди еще могут успеть, а дальше уже поздно, потому что банки не успеют одобрить и выдать кредит», — подытожил Барсуков.

Ранее член совета Гильдии риелторов Роман Вихлянцев назвал дискуссионной идею дифференцировать ставку по семейной ипотеке по количеству детей. Он заявил, что итогом реализации всех льготных схем к сегодняшнему дню стало лишь искусственное завышение стоимости «квадрата», которое снизило доступность жилья для широких слоев населения.