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15:48, 19 июня 2026Экономика

Риелтор рассказал об изменениях в программе семейной ипотеки

Вихлянцев: Семьи с тремя детьми смогут рассчитывать на более выгодные условия кредитования
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Ожидаемые коррективы в механизме семейной ипотеки могут стать новым инструментом для стимулирования демографического роста. О перспективах реформы в беседе с Радио «Комсомольская правда» рассказал член совета Гильдии риелторов Роман Вихлянцев.

Как пояснил аналитик, властями рассматривается концепция дифференцированного подхода к установлению процентных ставок. Величина льготы, вероятно, будет напрямую коррелировать с числом несовершеннолетних в семье.

Наиболее привлекательные финансовые условия планируется предложить многодетным семьям, где воспитывается трое и более детей. Для родителей двоих детей тарифная сетка может быть менее выгодной, а для тех, у кого один ребенок, условия кредитования рискуют стать сопоставимыми с рыночными.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что сама эффективность подобных государственных инициатив остается дискуссионной. По его словам, итогом реализации всех льготных схем на сегодняшний день стало лишь искусственное завышение стоимости квадратного метра, что парадоксальным образом снизило доступность жилья для широких слоев населения.

Кроме того, Вихлянцев проанализировал воздействие льгот на строительную индустрию. Искусственно поддерживаемый государством ажиотажный спрос позволял девелоперам не заботиться об оптимизации бизнес-процессов и повышении операционной эффективности. Сейчас же, на фоне спада покупательской активности, многие застройщики фиксируют падение объемов продаж. При этом значительная часть участников рынка, по оценке специалиста, занимает выжидательную позицию, надеясь на очередные пакеты государственной помощи, вместо того чтобы работать над сокращением издержек и улучшением качества продукта.

В заключение аналитик отметил, что дальнейшая эволюция ипотечных продуктов требует сбалансированной стратегии. По его мнению, необходимо не только оказывать адресную поддержку семьям с детьми, но и тщательно анализировать то, как субсидирование влияет на конечную стоимость недвижимости и общую ситуацию на рынке недвижимости.

Ранее министр строительства РФ Ирек Файзуллин сообщил, что максимальная ставка по новой семейной ипотеке для россиян с одним ребенком будет в диапазоне 10-12 процентов.

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