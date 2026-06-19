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10:20, 19 июня 2026Экономика

Россия возобновила поставки крепкого спиртного в одну страну

«Агроэкспорт»: Россия возобновила поставки крепких спиртных напитков в Доминикану
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В этом году российские экспортеры возобновили поставки крепких спиртных напитков в Доминиканскую Республику. Об этом сообщается в Telegram-канале федерального центра «Агроэкспорт».

За первые пять месяцев 2026-го отечественные компании отправили в эту страну 20 тонн подобного рода алкогольной продукции. Стоимость экспорта превысила 70 тысяч долларов, уточнили аналитики. Самую крупную долю в стоимостном выражении занял джин (67 процентов), следом расположились водка (19 процентов), ликер (9 процентов) и прочие спиртные напитки (5 процентов).

До этого российские компании не экспортировали крепкий алкоголь в Доминикану несколько лет подряд. Ранее отгрузки этой продукции осуществлялись в 2023 году. Тогда за весь год экспорт составил 35 тонн в физическом и 45 тысяч долларов в денежном выражении, резюмировали эксперты.

В самой России продажи алкоголя в конце весны заметно упали. Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский связал подобную динамику с потребительским пессимизмом. Россияне, пояснил он, стали внимательнее относиться к расходам, и спиртное — первая категория, чтобы урезать траты.

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