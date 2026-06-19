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19:47, 19 июня 2026Авто

Россиянам назвали главный риск коротких летних поездок для мотора

Автоэксперт Кадаков объяснил разницу коротких летних и зимних поездок для мотора
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Короткие летние поездки почти не влияют на состояние машины с корректно подобранным моторным маслом. Единственным уязвимым узлом остается аккумуляторная батарея, которая отдает энергию на запуск двигателя, но не успевает восполнить потери во время кратковременного движения. Об этом RT рассказал главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков.

По словам эксперта, зимой проблема становится гораздо серьезнее. На морозе аккумулятор до прогрева практически не принимает заряд от генератора. «Поэтому тот, кто ездит зимой на короткие поездки, особенно когда уже не новый аккумулятор, с этой проблемой очень часто сталкивается — вроде все нормально, а потом тока не хватает в какой-то момент», — объясняет Кадаков.

Параллельно страдает и двигатель. Мотор долгое время работает непрогретым, причем особенно опасной Кадаков назвал агрессивную манеру езды сразу после начала движения. «Это вообще дурость», — прокомментировал он. Эксперт подчеркнул, что в морозную погоду водителю следует первые километры передвигаться плавно, избегая высоких нагрузок на двигатель.

Непрогретый мотор функционирует на обогащенной топливной смеси, способствующей образованию высокотемпературных отложений, которые затем не прожигаются штатным образом. «Но, опять же, если это пару раз, то ничего страшного не случится», — подытожил Кадаков.

Ранее россиянам назвали плохо поддающиеся удалению запахи в салоне машины. Для избавления от них применяется комплексный подход.

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