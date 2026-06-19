У россиянина нашли девять переводов ВСУ на 1371 рубль и 95 копеек

Калининградец получил 12 лет колонии за госизмену, он отправил ВСУ 1371 рубль

Калининградский областной суд признал россиянина виновным в госизмене после его переводов ВСУ на общую сумму 1371 рубль и 95 копеек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2023 году мужчина, находившийся на территории иностранного государства, выступил против специальной военной операцией и мобилизации, поддержал позицию властей Украины. У него нашли девять переводов на общую сумму 1 371 рубль 95 копеек на счета иностранных организаций для финансирования Вооруженных сил Украины.

Деятельность мужчины направлена против безопасности России, отмечается в приговоре.

Ранее сообщалось, что Воронежский областной суд вынес приговор 41-летнему Дмитрию Татаринцеву за госизмену и подготовку диверсии. Он осужден на 25 лет лишения свободы.