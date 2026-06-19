В Минцифры опровергли информацию об обязательной постановке россиянами смартфонов на учет

В Минцифры назвали фейком данные об обязательной постановке россиянами смартфонов на учет

В соцсетях распространилась информация о том, что россиян обяжут ставить свои смартфоны на государственный учет, а SIM-карты привяжут к IMEI — универсальным кодам устройств. Однако в Минцифры сообщения назвали фейком.

«Совет Федерации одобрил второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В него в том числе вошла норма о создании базы IMEI, в которой будут храниться уникальные идентификаторы мобильных устройств. Она не предполагает их "постановки на учет" гражданами. Сообщения об этом — фейк», — сообщили в ведомстве.

Также в Минцифры уточнили, что данные об IMEI будут передаваться от операторов связи, которые ранее регистрировали устройство в сети, или от Федеральной таможенной службы при ввозе устройств.

«Единственный случай, при котором пользователь будет сам регистрировать свой телефон, — если он купил новое устройство за рубежом и ввез его на территорию РФ. Сделать это можно будет по желанию на Госуслугах», — объяснили в ведомстве.

Исходя из заявления Минцифры, обязательная постановка от граждан не предполагается.

Цель создания базы IMEI — противодействие незаконному ввозу и использованию смартфонов и планшетов, а также использованию устройств с подменными идентификаторами в преступных целях. Кроме того, информация об устройствах, находящихся в сети, играет важную роль в защите от БПЛА.

Фейк распространяется в медиа, признанных иноагентами. В российских СМИ данные не были опубликованы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

