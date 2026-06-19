Жителя ДНР заставили нести тело украинского военного

РИА Новости: Жителя Родинского заставили нести тело бойца ВСУ

Жителя Родинского Донецкой Народной Республики (ДНР) Романа Пащенко бойцы спецподразделения национальной гвардии Украины заставили нести тело украинского военнослужащего. Об этом мужчина рассказал в беседе с РИА Новости.

«Сказали: "Вы — ждуны, значит, ждете их, будете работать на нас". Потом добавили: "Один остается с нами в заложниках, а второй сейчас пойдет на пятиэтажку, в общежитие, помогать выносить "двухсотого". Если он рыпнется, этого пристрелим"», — рассказал мужчина.

Пащенко признался, что вызвался выносить тело украинского бойца из-за того, что его друг находился в тяжелом физическом состоянии.

Родинское перешло под контроль Вооруженных сил России в декабре 2025 года. Об этом заявили в Минобороны РФ.