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14:39, 20 июня 2026Культура

Кассету с тайной песней Виктора Цоя нашли в Швеции

Коллекционер Сергей Чубраев нашел в Швеции кассету с тайной песней Цоя
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Архивист и коллекционер Сергей Чубраев нашел в Швеции кассету с тайной песней Виктора Цоя «Дети минут». Об этом сообщает «КП Петербург».

Уточняется, что запись более 30 лет хранилась в домашнем архиве женщины по имени Сара Океррен, которая во время поездки в Ленинград посетила вечеринку, где записала на плеер исполнение Цоя. Кассету привезли из Стокгольма и оцифровали. Утерянная запись будет представлена в документальном фильме в день рождения Виктора Цоя.

Ранее известный американский и канадский писатель Уильям Гибсон, один из классиков жанра киберпанк, заявил, что лидер группы «Кино» Виктор Цой был его вдохновителем.

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