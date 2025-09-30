Культовый американский писатель признался в любви к Цою

Американский писатель Уильям Гибсон назвал Виктора Цоя своим вдохновителем

Известный американский и канадский писатель Уильям Гибсон, один из классиков жанра киберпанк, заявил, что лидер группы «Кино» Виктор Цой был его вдохновителем. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Виктор Цой оказал наибольшее влияние на меня и мое творчество. Но большинство читателей, скорее всего, никогда о нем даже не слышали, не говоря уже о том, чтобы слушать», — написал автор.

Известно, что в 90-х годах в Санкт-Петербурге планировалось снимать фильм «Цитадель смерти» по сценарию Уильяма Гибсона. Снимать фильм, по слухам, должен был Рашид Нугманов, снимавший «Иглу», а одну из ролей хотели предложить Цою, но не успели.

Ранее стало известно, что поклонники творчества Виктора Цоя и группы «Кино» почтили его память в день 35-летия его кончины.