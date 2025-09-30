Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:34, 30 сентября 2025Культура

Культовый американский писатель признался в любви к Цою

Американский писатель Уильям Гибсон назвал Виктора Цоя своим вдохновителем
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Костин / РИА Новости

Известный американский и канадский писатель Уильям Гибсон, один из классиков жанра киберпанк, заявил, что лидер группы «Кино» Виктор Цой был его вдохновителем. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Виктор Цой оказал наибольшее влияние на меня и мое творчество. Но большинство читателей, скорее всего, никогда о нем даже не слышали, не говоря уже о том, чтобы слушать», — написал автор.

Известно, что в 90-х годах в Санкт-Петербурге планировалось снимать фильм «Цитадель смерти» по сценарию Уильяма Гибсона. Снимать фильм, по слухам, должен был Рашид Нугманов, снимавший «Иглу», а одну из ролей хотели предложить Цою, но не успели.

Ранее стало известно, что поклонники творчества Виктора Цоя и группы «Кино» почтили его память в день 35-летия его кончины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы усадим их за стол». Трамп назвал способ урегулировать украинский конфликт. О чем шла речь на срочном совещании Пентагона?

    Кипр приостановил прием заявок на визу в России

    Найденный у берегов Турции украинский безэкипажный катер решили уничтожить

    В Норвегии заявили об отсутствии данных о происхождении замеченных над страной БПЛА

    Появилось новое видео пожара в центре Днепропетровска

    «Это очень хорошее предложение». США установили связь с Лукашенко, чтобы влиять на Россию. Что об этом известно?

    Зеленский назвал критической ситуацию на Запорожской АЭС

    Стали известны причины текучки топ-менеджеров в компаниях Маска

    В ГД поддержали идею направлять в казну деньги со счетов умерших

    Баста спел свои хиты на станции метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости