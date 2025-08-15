Фанаты собрались у стены Цоя в день памяти артиста

Фанаты посетили стену Цоя и его могилу в день годовщины ухода артиста

Поклонники творчества Виктора Цоя и группы «Кино» почтили его память в день 35-летия его кончины. Об этом сообщает издание News.ru.

Фанаты Цоя пришли к его стене на Старом Арбате в Москве, зажгли лампады у импровизированного мемориала, а также возложили цветы и нанесли новые граффити. Под конец мероприятия они исполнили любимые песни артиста.

Также поклонники музыканта собрались у его могилы на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге в день памяти артиста. Об этом сообщает Telegram-канал местного издания «Фонтанка». Журналисты отметили, что к памятнику принесли охапки цветов и портреты, а сам фанаты также сыграли любимые песни своего кумира.

Ранее стало известно, что журналист Евгений Додолев уличил актрису Ренату Литвинову во лжи из-за ее слов об основателе и лидере рок-группы «Кино» Викторе Цое.