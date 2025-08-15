Культура
Ренату Литвинову уличили во лжи из-за слов о Цое

Журналист Додолев уличил Ренату Литвинову во лжи из-за слов о Викторе Цое
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Журналист Евгений Додолев уличил актрису Ренату Литвинову во лжи из-за ее слов об основателе и лидере рок-группы «Кино» Викторе Цое. Об этом пишет aif.ru.

Додолев, лично знавший музыканта, отметил, что за прошедшие годы не раз сталкивался с рассказами «очевидцев», которые никогда даже не видели артиста. «Например, Рената Литвинова, которая рассказывала о своих впечатлениях от встречи с Цоем, хотя они ни разу не пересекались», — сказал журналист.

Ранее столичный суд отменил решение о взыскании с Ренаты Литвиновой долга по коммунальным платежам по иску ООО «Газпром Межрегионгаз Москва».

