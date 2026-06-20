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10:17, 20 июня 2026Россия

Медведев предсказал месть Израиля

Медведев: Израиль обижен из-за Ирана и будет мстить
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем канале в соцсети «Макс» прокомментировал обсуждающееся соглашение США с Ираном и назвал сторону, которая будет мстить. По его словам, это Израиль, который остался «обижен в своих ожиданиях полного разгрома политического режима Ирана».

«И никакой [президент США Дональд] Трамп ему не указ. Неустойчивое соглашение легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями. А это и надо кабинету [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, который держится на войне», — написал он.

При этом политик подчеркнул, что Тегеран не проиграл Вашингтону в этой битве, даже несмотря на потерю верховного лидера. Также он предсказал использование Ормузского пролива в качестве «персидского ядерного оружия».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что прекращение огня в Ливане является решающим условием для переговоров с США.

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