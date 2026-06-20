Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:48, 20 июня 2026Мир

Иран назвал решающее условие для переговоров с США

Axios: Аракчи назвал прекращение огня в Ливане решающим вопросом для переговоров с США
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что прекращение огня в Ливане является решающим условием для переговоров с США. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

По информации источника журналиста, Аракчи планирует отправиться на переговоры с США в Швейцарию, однако ситуация «все еще может измениться» в зависимости от того, достигнут ли Израиль и Ливан соглашения о прекращении огня.

Как подчеркивают собеседники Равида, иранская сторона настаивает на том, чтобы остановить боевые действия в Ливане удалось до поездки в Швейцарию.

Соединенные Штаты на переговорах, по данным Барака Равида, представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее стало известно, что переговоры США и Ирана в Швейцарии, запланированные на 19 июня, не состоятся. Как сообщили источники Associated Press, представители Ирана отказались от переговоров из-за продолжающихся боевых действий между Израилем и Ливаном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны представители США на переговорах с Ираном в Швейцарии

    ВСУ и Запад обвинили в гуманитарной катастрофе в Алешках

    Иран назвал решающее условие для переговоров с США

    Раскрыта связь бассейнов с болезнями зубов

    Россияне начали отказываться от продажи китайских авто после двух лет эксплуатации

    Стало известно о срыве Зеленским торжественного ужина лидеров ЕС

    Разведчик провел в плену у ВСУ пару минут, сбежал и раскрыл выручивший его фактор

    В ЕС поразились словам Каллас о России

    Решение Мадьяра по Украине назвали ударом для Киева

    Молдавию обвинили в незаконном удержании россиянина в аэропорту Кишинева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok