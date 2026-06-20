Иран назвал решающее условие для переговоров с США

Axios: Аракчи назвал прекращение огня в Ливане решающим вопросом для переговоров с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что прекращение огня в Ливане является решающим условием для переговоров с США. Об этом в соцсети X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

По информации источника журналиста, Аракчи планирует отправиться на переговоры с США в Швейцарию, однако ситуация «все еще может измениться» в зависимости от того, достигнут ли Израиль и Ливан соглашения о прекращении огня.

Как подчеркивают собеседники Равида, иранская сторона настаивает на том, чтобы остановить боевые действия в Ливане удалось до поездки в Швейцарию.

Соединенные Штаты на переговорах, по данным Барака Равида, представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее стало известно, что переговоры США и Ирана в Швейцарии, запланированные на 19 июня, не состоятся. Как сообщили источники Associated Press, представители Ирана отказались от переговоров из-за продолжающихся боевых действий между Израилем и Ливаном.