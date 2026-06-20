Шурыгину обманули украинские порноменеджеры

Mash: Украинские порноменеджеры обманули Шурыгину

Украинские менеджеры порноконтента обманули блогера Диану Шурыгину, пообещав раскрутку ее аккаунта в OnlyFans и виллу на Бали для съемок. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации канала, 27-летняя Шурыгина захотела заработать на обнаженных фото после расставания с молодым человеком. С ней связались специалисты по пиару с Украины и предложили съемки в ЛГБТ-видео (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) за крупное вознаграждение и виллу на Бали, где она смогла бы работать.

Шурыгина согласилась и снялась в двух роликах, после чего оказалась под следствием за распространение порнографии. При этом менеджеры продолжают распространять ключи от приватных каналов блогера и публиковать контент с ней. Доступ к контенту стоит 11 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Шурыгина может стать потерпевшей по уголовному делу, возбужденному в отношении нее. Такой исход возможен, если будет доказано, что блогер стала жертвой противоправных действий, не давала согласия на распространение материалов либо была вовлечена в противоправную деятельность другими лицами.