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14:33, 21 июня 2026МирЭксклюзив

Оценено влияние лишения Зеленского высшей награды Польши на поддержку Варшавой ВСУ

Политолог Коньков: Лишение Зеленского ордена Белого орла не скажется на поддержке ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Лишение президента Украины Владимира Зеленского высшей награды Польши — ордена Белого орла — не скажется на поддержке Варшавой Вооруженных сил Украины (ВСУ), считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«В большей степени это информационный повод, который, на мой взгляд, в интересах Украины было бы спустить на тормозах. То есть ограничиться отдачей этого ордена Зеленским. Но они начали эту историю раскручивать. Это будет способствовать тому, что в Польше будут выходить на поверхность настроения, связанные с Украиной, с затратами на Украину. Но в любом случае, мне кажется, что это будет больше в информационном поле существовать», — поделился Коньков.

Политолог отметил, что для России важно, чтобы и в Польше, и в других западных странах обратили внимание на причину лишения Зеленского ордена.

«Все уже позабыли о первопричине, а именно о том, что решение Зеленского присвоить имя УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России) формированию ВСУ привело к решению лишить его ордена. В большей мере сейчас будут обсуждать эти награды. Нам было бы выгоднее напоминать, что причина — героизация УПА, которая совершенно неприемлема для цивилизованного общества. В этом плане Польша могла бы сделать гораздо больше, чем просто принимать какие-то символические решения», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в Польше отмечается рост антиукраинских настроений.

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения украинского лидера присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименование «имени героев УПА».

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