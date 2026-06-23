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05:30, 23 июня 2026Авто

Ушедший из России автогигант отремонтировал отзывную машину за счет владельца

Ford заставил заплатить владельца за ремонт отзывного кроссовера Edge и не вернул деньги
Марина Аверкина

Несмотря на публичные заявления Ford о намерении усилить контроль за качеством продукции, статистика свидетельствует об обратном: американский автопроизводитель лидирует по числу отзывных кампаний. Один из недавних инцидентов наглядно показал, чем оборачивается разрыв между объявлением о дефекте и его реальным устранением: жителю Бостона пришлось оплатить дорогостоящий ремонт из собственного кармана, пишет Carscoops.

В августе 2025 года компания сообщила об отзыве на американском рынке 497 624 автомобилей Ford Edge, выпущенных с 2015 по 2018 год, и Lincoln MKX 2016-2018 модельных годов. Причиной стал возможный разрыв гибких шлангов задней тормозной системы с последующей утечкой тормозной жидкости.

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Житель штата Массачусетс Пол Лонерган рассказал, что еще в сентябре прошлого года получил уведомление об отзыве. Но обнаружил течь в заднем тормозном шланге своего Ford Edge 2017 года мужчина только в апреле 2026 года, поэтому поспешил доставить кроссовер в местный дилерский центр для ремонта. Там автовладельцу сразу же пояснили, что технического решения проблемы пока не существует. Лонерган был вынужден самостоятельно покрыть расходы, итоговая сумма которых достигла 1854 долларов (около 137 тысяч рублей).

Согласно законодательству США, при объявлении сервисной кампании изготовитель обязан компенсировать владельцам затраты на устранение дефекта, если те уже оплатили их сами. Представители Ford запросили у Лонергана платежные документы для изучения возможности возврата средств, однако факт возмещения до сих пор не подтвержден.

«У меня нет 1800 долларов, чтобы одалживать их корпорации, чей оборот исчисляется миллиардами. Меня беспокоит мысль, что свои деньги я могу и не вернуть», — прокомментировал ситуацию владелец машины.

Ранее глава совета директоров Toyota Акио Тойода раскрыл свой главный страх. Внутри компании идут споры о скорости электрификации, и Тойода чувствует себя в этой дискуссии «очень одиноким».

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