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10:54, 24 июня 2026Экономика

Названы риски обязательного страхования жилья от ЧС

Андеррайтер Изотов: Обязательное страхование жилья от ЧС грозит высокими тарифами
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Обязательное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) грозит россиянам высокими тарифами. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился заместитель генерального директора по андеррайтингу СК «Двадцать первый век» Евгений Изотов.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до сентября этого года разработать меры финансовой компенсации при ЧС. Ключевой вопрос — страхование жилья, которое предполагается сделать обязательным. Решение о страховании было принято после ударов стихии по российским регионам. Так, в Дагестане и Чечне ущерб от удара стихии весной текущего года оценивается более чем в 5 миллиардов рублей. А в 2024 году только в Оренбургской области урон от наводнения превысил 40 миллиардов рублей.

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Эксперт считает, что страхование жилья от ЧС может быть реализовано в разных форматах, в том числе при котором собственник сам принимает решение о страховании, а государство помогает сделать продукт доступным и массовым. Однако для россиян, живущих на территориях, подверженных угрозам ЧС, цена страхования может оказаться значительной, и для некоторых граждан может потребоваться адресная поддержка со стороны государства.

По его мнению, значительные шансы на реализацию имеет гибридный формат — сочетания добровольного страхования, государственных стимулов и понятных правил участия для регионов и страховщиков. Для формирования работающего механизма предстоит значительный объем работы.

Ранее на Урал обрушился смерч. На территории свердловской Кушвы был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В результате разгула стихии были повреждены крыши 89 частных домов, детского сада и школы, а также возникли перебои с водоснабжением.

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