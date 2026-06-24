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11:09, 24 июня 2026Спорт

Россиянин выиграл более двух миллионов рублей на матче ЧМ-2026 Португалия — Узбекистан

Россиянин поставил на то, что Узбекистан не забьет Португалии, и выиграл 2,2 миллиона
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Phil Noble / Reuters

Россиянин выиграл более двух миллионов рублей на матче ЧМ-2026 ПортугалияУзбекистан. Об этом сообщает Betonmobile.

Клиент букмекерской конторы поставил 10,7 миллиона рублей на то, что футболисты сборной Узбекистана не забьют португальцам во втором тайме с коэффициентом 1,21. Португалия выиграла со счетом 5:0 и, таким образом, ставка зашла. В итоге россиянин выиграл 2 247 000 рублей.

Португальцы выиграли благодаря дублю Криштиану Роналду. 41-летний форвард стал первым в истории футболистом, забившим на шести чемпионатах мира. Также он забил десятый мяч за сборную Португалии в финальной части мировых первенств и превзошел показатель Эйсебио.

Ранее биржа прогнозов Kalshi оценила шансы Роналду стать лучшим игроком ЧМ-2026. Они составляют восемь процентов.

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