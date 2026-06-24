Российские туристы полюбили неочевидные сити-туры

Россияне полюбили неочевидные сити-туры по Екатеринбургу, Йошкар-Оле и Ижевску

Российские туристы полюбили ездить в неочевидные сити-туры летом вместо пляжных курортов. Об этом говорится в исследовании туроператора «Алеан», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что ежегодно такой вид путешествий становится популярнее на 5-10 процентов. Россияне ездят в короткие туры по Екатеринбургу, Йошкар-Оле, Ижевску, Твери и Торжку.

«Если раньше отдыхающие приезжали в Тверскую область преимущественно ради отдыха на Волге, сейчас портрет летнего туриста меняется. Растет интерес к культуре, гастрономии и событийному календарю региона, включая рестораны с пожарскими котлетами и слойками Вульфа по рецепту XVIII века, экскурсии на пивоварни и ежегодный "Фестиваль трав"», — объяснили специалисты.

В Екатеринбург россиян привлекает насыщенная культурная программа. К примеру, гастрофестиваль «Урал. Музыка. Еда», где можно попробовать блюда, вдохновленные уральской рок-музыкой. В Ижевск и Йошкар-Олу туристы едут за удмуртскими и марийскими блюдами.

По данным туроператора, цены на автобусный тур из Москвы в Тверь и Торжок на три дня стартуют от 45,7 тысячи рублей на двоих. Экскурсионный тур в Екатеринбург на трое суток обойдется в 48,8 тысячи рублей, в Йошкар-Олу на два дня — от 57,7 тысячи рублей.

«Туристы постоянно ищут что-то новое, аутентичное и атмосферное. Гастрономическая и событийная составляющие путешествия позволяет даже короткие поездки, популярность которых постоянно растет, сделать незабываемым ярким приключением», — поделилась заместитель генерального директора туроператора «Алеан» Оксана Булах.

Ранее россияне назвали любимые направления летнего отдыха внутри страны. Самым популярным курортным городом стал Адлер в Краснодарском крае.