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20:24, 24 июня 2026Экономика

Самойлова собралась сдавать квартиры в аренду своим детям

Самойлова собралась сдавать квартиры в аренду своим детям после 18 лет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогерша Оксана Самойлова заявила, что может сдавать квартиры в аренду своим детям после того, как им исполнится 18 лет. О таких планах она рассказала в интервью Telegram-каналу «Лотус Медиа».

Самойлова отметила, что купила несколько однокомнатных и двухкомнатных квартир. При этом она заявила, что не собирается дарить жилье своим детям и заранее рассказала дочерям и сыну, что им придется платить за аренду.

«Это я не им купила, я купила себе. Но если они будут бедствовать — поселю. Но надеюсь, что не будут. У меня в 18 лет: до свидания», — объяснила блогерша.

Ранее дочь Самойловой Ариела кардинально сменила имидж, покрасив волосы в блонд.

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