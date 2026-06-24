Самойлова собралась сдавать квартиры в аренду своим детям после 18 лет

Блогерша Оксана Самойлова заявила, что может сдавать квартиры в аренду своим детям после того, как им исполнится 18 лет. О таких планах она рассказала в интервью Telegram-каналу «Лотус Медиа».

Самойлова отметила, что купила несколько однокомнатных и двухкомнатных квартир. При этом она заявила, что не собирается дарить жилье своим детям и заранее рассказала дочерям и сыну, что им придется платить за аренду.

«Это я не им купила, я купила себе. Но если они будут бедствовать — поселю. Но надеюсь, что не будут. У меня в 18 лет: до свидания», — объяснила блогерша.

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