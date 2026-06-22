Дочь Оксаны Самойловой и Джигана кардинально сменила имидж

Дочь Оксаны Самойловой и Джигана Ариела окрасила волосы в блонд

Дочь российской блогерши и бизнесвумен Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариела Самойлова кардинально сменила имидж. Публикация появилась в Telegram-канале блогера и музыканта Максима Сюрпулса.

Парень поделился кадрами с открытия поп-ап-магазина (временная торговая точка — прим. «Ленты.ру») бренда Marking Distance в московском концепт-сторе КМ20. На одном из фото вместе с ним позировала 14-летняя наследница знаменитостей. Девушка предстала перед камерой с окрашенными в блонд волосами, черной кофте, джинсовой миди-юбке и остроносых сапогах на каблуках.

В августе 2025 года Оксана Самойлова рассказала, что Ариела Самойлова захотела сломать нос ради пластики.