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05:08, 24 июня 2026МирЭксклюзив

Устойчивость мира между США и Ираном оценили

Востоковед Лукьянов: В конфликте между Ираном и США наступила фаза снижения напряженности
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Mohammed Aty / Reuters

В конфликте между Ираном и США наступила фаза снижения напряженности, отметил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что Тегеран сумел затянуть противостояние и повлиять на мировые энергетические рынки, что снизило вероятность масштабной военной операции против него.

«Иран сумел затянуть конфликт достаточно для того, чтобы сформировать структурное воздействие на мировые энергетические рынки. На сегодняшний день фактически исчерпаны запасы нефти на нынешних рубежах — нефть должна пойти из Персидского залива. Иначе ущерб будет крайне невосполним для американских союзников и самих США», — пояснил Лукьянов.

По его словам, в ближайшие месяцы Вашингтон постарается избегать масштабного военного противостояния с Ираном. Однако это не исключает ограниченных ударов и специальных операций, которые создают риск срыва переговорного процесса, считает специалист.

При этом вероятность возвращения к полномасштабным действиям, направленным на свержение иранского правительства и смену политического режима, в нынешних условиях значительно снизилась, заключил Лукьянов.

Ранее сообщалось, что Иран и США по итогам переговоров в Швейцарии договорились создать четыре рабочие группы. Кроме того, Тегеран и Вашингтон договорились создать контактный центр для стран — участников меморандума о взаимопонимании, чтобы обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Также отмечается, что для Ливана была создана группа по деэскалации.

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