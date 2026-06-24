В России забили тревогу из-за катастрофического исчезновения пчел

Ученый Богуславский назвал катастрофическими темпы исчезновения пчел в России

Темпы исчезновения пчел в России можно сравнить с экологической катастрофой. Забил тревогу по этому поводу кандидат биологических наук и старший научный сотрудник Института биологии развития им. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский в интервью ТАСС.

По его словам, в 2000-е годы в России было более 10 миллионов пчелиных семей, однако сейчас их число опустилось ниже четырех миллионов. Он подчеркнул, что пчел не хватает как для высаживаемых человеком культур, так и для естественной флоры.

«Раньше аренда пчелиной семьи [для опыления растений на участке] на две недели составляла 1-2 тысячи рублей. Сейчас — от 5 тысяч», — добавил ученый.

Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев раскрыл причины уменьшения численности пчел в России. По его словам, это связано с использованием аграриями токсичных препаратов для обработки земель и с завозом больных пчел из стран Средней Азии. И хотя завоз недавно был приостановлен, вопрос с аграриями остался нерешенным, посетовал глава союза.