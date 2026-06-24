Юрист оценил эффективность оформления недвижимости через нотариуса

Обязательное оформление недвижимости через нотариуса не спасет россиян от «схемы Долиной», заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. Он оценил эффективность потенциального законопроекта в беседе с Национальной службой новостей (НСН).
По его мнению, если нотариальное оформление сделок с недвижимостью сделают обязательным, это будет выгодно лишь для нотариусов.
«Закон сегодня не обязывает заверять сделки у нотариуса, но мне это предложение ничем, кроме как лоббированием интересов сообщества нотариусов, не видится. Потому что мы представляем объем сделок и объем тех доходов, которые они будут получать. Это не панацея от мошенников, это некоторое усложнение сделки. У нас от "схемы Долиной" не защитит ни один нотариус», — заявил эксперт.
Нотариальное оформление сделок может быть полезно для граждан в том случае, если сделка гарантированно не отменится, и человеку не придется идти страховать титул, если будет установленная государством пошлина.
С 2023 года ущерб от «схемы Долиной» превысил 1,5 триллиона рублей. Сумма может быть больше — в 2025 году количество исков по таким делам выросло, из-за чего подсчитать точные потери стало сложнее. От мошенников в основном пострадали молодые семьи.