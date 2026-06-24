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19:19, 24 июня 2026Экономика

Юрист оценил эффективность оформления недвижимости через нотариуса

Юрист Соловьев: Оформление недвижимости через нотариуса не спасет от «схемы Долиной»
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom  

Обязательное оформление недвижимости через нотариуса не спасет россиян от «схемы Долиной», заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. Он оценил эффективность потенциального законопроекта в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

По его мнению, если нотариальное оформление сделок с недвижимостью сделают обязательным, это будет выгодно лишь для нотариусов.

«Закон сегодня не обязывает заверять сделки у нотариуса, но мне это предложение ничем, кроме как лоббированием интересов сообщества нотариусов, не видится. Потому что мы представляем объем сделок и объем тех доходов, которые они будут получать. Это не панацея от мошенников, это некоторое усложнение сделки. У нас от "схемы Долиной" не защитит ни один нотариус», — заявил эксперт.

Нотариальное оформление сделок может быть полезно для граждан в том случае, если сделка гарантированно не отменится, и человеку не придется идти страховать титул, если будет установленная государством пошлина.

С 2023 года ущерб от «схемы Долиной» превысил 1,5 триллиона рублей. Сумма может быть больше — в 2025 году количество исков по таким делам выросло, из-за чего подсчитать точные потери стало сложнее. От мошенников в основном пострадали молодые семьи.

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