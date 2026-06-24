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10:28, 24 июня 2026Мир

Захарова задалась вопросом об отставке Стармера

Захарова задалась вопросом о причинах отставки Стармера с поста премьера Великобритании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова задалась вопросом о причинах отставки Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании. Ее слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметила, что одним из поводов для отставки Стармера стал скандал вокруг связей назначенного им экс-посла Британии в США Питера Мандельсона с финансистом Джеффри Эпштейном. Она отметила, что сам факт подобных связей является для Мандельсона является «очень тяжелым проступком».

«Но это действительно тот масштаб вызовов, который стоило бы предъявить руководству Британии? А я напомню, что десятилетиями они не могут до конца расследовать убийства мирных афганцев британскими солдатами. И у меня вопрос — почему причиной и поводом для требования отставки является не убийство людей или не расследование убийства людей, а неподобающее поведение какого-то одного конкретного человека, которого можно отдать под суд», — добавила Захарова.

Ранее Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром 22 июня.

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