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12:13, 25 июня 2026Экономика

Страна БРИКС оказалась готова нарастить импорт российской нефти

Минэнерго Индонезии: Объем импорта российской нефти может быть увеличен
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В Индонезии подготовили контракт на импорт сырой российской нефти. Об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов этой страны Бахлил Лахадалия. Его процитировало агентство Antara.

Он также уточнил, что его страна готова к наращиванию этих поставок.

До этого стало известно, что Индонезия не перестанет импортировать российскую нефть даже после того, как будет возобновлено полноценное судоходство через Ормузский пролив. Это часть обязательства по закупкам 150 миллионов баррелей нефти, которое будет выполняться постепенно до конца 2026 года.

По словам министра промышленности этой южно-азиатской страны Агуса Гумиванга Картасасмиты, Москва и Джакарта собираются вместе развивать переработку критически важных минералов, так как Россия обладает высококлассными специалистами мирового уровня в технологиях и переработке металлов.

Известно также, что Индонезия будет импортировать российскую нефть по схеме «правительство — правительство». Смысл нового механизма предполагает, что нефть будут закупать напрямую на межгосударственном уровне, а потом продавать местному бизнесу.

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