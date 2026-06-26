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21:43, 26 июня 2026Экономика

Саранча захватила квартиры жителей российского региона

Саранча захватила квартиры жителей Донбасса
Полина Кислицына (Редактор)

Саранча захватила дома и квартиры жителей Донбасса. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Местные жители утверждают, что сначала в дома и квартиры проникает два-три вредителя, которые ищут слабые места, после чего их постепенно становится все больше. Помимо этого, саранча продолжает захватывать поля и огороды.

Чтобы обезопасить дома от насекомых, жители Донбасса закрывают все щели в комнатах, а тех, кому удалось проникнуть в помещение, уничтожают с помощью мухобоек и подручных средств.

Ранее в июне полчища саранчи захватили Калмыкию и Ростовскую область. Россияне переживают, что вредители могут уничтожить посевы и урожай.

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