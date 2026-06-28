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19:30, 28 июня 2026Ценности

Новую мужскую обувь Saint Laurent описали в сети фразой «презерватив для ног»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anthonyvaccarello

Новую мужскую обувь французского модного дома Saint Laurent описали в сети фразой «презерватив для ног». Пост появился на странице креативного директора марки Энтони Ваккарелло в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На шоу бренда в рамках Недели мужской моды были продемонстрированы туфли с удлиненными тонкими носами из коллекции весна-лето — 2027. При этом вариант, которым поделился Ваккарелло, оказался с прозрачным верхом из пластика.

Пользователи обсудили данный фасон в комментариях. «В Saint Laurent оценили потенциал индустрии фут-фетиша», «Боже мой, нет, отнимите у нас еще и прелесть закрытой обуви…», «Ужасно уродливые», «Буквально идеальная среда для выращивания грибка», «Мне просто необходимо понять, какая здесь была концепция и какой путь это прошло от идеи до производства. (...) Презерватив для ног с подошвой и шнурками?!» — заявили юзеры.

В апреле итальянский модный бренд Moschino выпустил обувь в виде мочалки.

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