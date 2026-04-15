Популярный бренд выпустил босоножки в виде мочалки

Ценности
19:21, 15 апреля 2026

Бренд Moschino выпустил босоножки в виде мочалки за 84 тысячи рублей
Алина Гостева
Фото: moschino.com

Итальянский модный бренд Moschino выпустил обувь в виде мочалки. Соответствующая продукция появилась на официальном сайте марки.

Речь идет о босоножках на каблуках из весенне-летней коллекции, подошва и верх которых скрыты под бахромой из рафии. Данный дизайн придает изделиям схожесть с мочалками из лыка, популярными в древности.

Отмечается, что стоимость предмета гардероба составляет 950 евро (примерно 84 тысячи рублей).

При этом в марте сумку Moschino в виде рулона туалетной бумаги высмеяли в сети фразой «идеально для бывшей». В свою очередь, в декабре 2025 года бренд предложил к покупке сумку в виде спагетти за 250 тысяч рублей.

