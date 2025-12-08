Реклама

14:42, 8 декабря 2025

Бренд Moschino предложил к покупке сумку в виде спагетти за 250 тысяч рублей

Итальянский бренд Moschino выпустил сумку в виде спагетти за 250 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Moschino

Итальянский модный бренд Moschino выпустил необычную сумку за сотни тысяч рублей. Соответствующий аксессуар появился на официальном сайте марки.

Компания предложила к покупке клатч в виде спагетти с помидорами и кожаными листами базилика. Изделие шириной 25 сантиметров и высотой 13 сантиметров выполнено из полиуретана и овчины и дополнено съемным ремнем и застежкой, украшенной томатами.

Отмечается, что цена данного изделия составляет 3250 долларов (примерно 250 тысяч рублей).

В октябре россияне получили возможность купить клатч люксового бренда Moschino в виде мусорного мешка за 115 тысяч рублей.

