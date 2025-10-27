Ценности
12:35, 27 октября 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянам предложили мусорный мешок за 115 тысяч рублей

Россиянам предложили сумку Moschino в виде мусорного мешка за 115 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: скриншот CDEK.Shopping

Россияне получили возможность купить клатч люксового бренда Moschino в виде мусорного мешка. Об этом «Ленте.ру» рассказали в сервисе CDEK.Shopping.

Речь идет об изделии из новой коллекции итальянской марки, выполненной из полиуретана и овчины. Стоимость сумки составила 115 тысяч рублей. Помимо него, покупателям предложили приобрести сумку в виде спагетти в томатном соусе за 306 тысяч рублей.

В марте бренд Giobagnara представил мусорное ведро за 152 тысячи рублей и подвергся насмешкам в сети. В размещенном маркой ролике запечатлена девушка, которая выкидывает использованную бумагу в мусорные ведра из натуральной кожи. На опубликованных кадрах видно, что их стоимость варьируется от 85 тысяч до 152 тысяч рублей в зависимости от модели.

    Все новости