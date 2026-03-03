Сумку Moschino в виде рулона туалетной бумаги высмеяли в сети фразой «идеально для бывшей»

Люксовый итальянский бренд Moschino выпустил сумку необычного дизайна и подвергся насмешкам в сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модной блогерши Малу Боргес, насчитывающем 3,2 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсерша показала на камеру сумку упомянутого бренда, выполненную в виде рулона туалетной бумаги. Аксессуар оформлен длинной ручкой из серебристых бусин и голубым принтом.

Ролик Боргес с быстрым обзором изделия набрал за два дня 133 тысяч лайков. Пользователи сети оценили его дизайн следующими фразами: «Идеально для моей бывшей», «Современные дизайнеры должны перестать принимать наркотики перед созданием своих шедевров», «Дайте угадаю — это идея из эпохи ковида?», «Сумка, которую мы заслужили», «Куда катится мода?», «Я, конечно, люблю сумки, но не до такой степени».

В феврале сообщалось, что популярный берлинский бренд Namilia выпустил сумку в виде анальной пробки за 11 тысяч рублей.