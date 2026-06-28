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Бывший СССР
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10:56, 28 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о ночной провокации ВСУ против жителей Энергодара

Пухов: ВСУ транслировали жителям Энергодара ложную информацию об эвакуации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 28 июня предприняли новую провокацию против жителей Энергодара, распространив ложные сведения о якобы предстоящей эвакуации населения с 1 июля. Об этом заявил мэр города Максим Пухов в своем официальном Telegram-канале.

«Сегодня ночью украинские формирования совершили очередную провокацию: с помощью дрона транслировалась ложная информация о якобы объявленной эвакуации из города с 1 июля», — сказано в сообщении.

Пухов указал, что распространяемая информация об эвакуации не соответствует действительности и является попыткой вывести жителей города на дороги в определенное время с целью нанесения ударов по гражданскому населению.

При этом он подчеркнул, что органы власти и все городские службы продолжают работу в штатном режиме, а в случае каких-либо реальных изменений население будет своевременно проинформировано через официальные каналы

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли рекордное количество ударов по Энергодару в День России, 12 июня. Пухов уточнил, что по зданию администрации было нанесено 26 ударов за сутки. На следующий день, 13 июня, ВСУ продолжили атаки на инфраструктурные объекты города.

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