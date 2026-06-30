Одна страна подготовила очередной пакет военной помощи Украине

Дания подготовила новый пакет военной помощи Украине почти на 671 млн долларов

Правительство Дании подготовило новый пакет военной помощи для Украины на общую сумму почти в 671 миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны королевства.

Пакет помощи включает в себя не только боеприпасы и вооружение, но еще и обучение украинских солдат, а также многое другое.

«В частности, около 1,3 миллиарда крон (198 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру») выделяются на "датскую модель", которая позволяет финансировать расходы украинского государства на закупки через свою оборонную промышленность», — указано в сообщении минобороны Дании.

За все время Дания выделила Киеву помощь на общую сумму 76,8 миллиарда крон (11,7 миллиарда долларов — прим. «Ленты.ру»).

Ранее же Польша наоборот отказала Украине в военной помощи.