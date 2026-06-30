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21:28, 30 июня 2026Мир

Одна страна подготовила очередной пакет военной помощи Украине

Дания подготовила новый пакет военной помощи Украине почти на 671 млн долларов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Michal Fludra / Global Look Press

Правительство Дании подготовило новый пакет военной помощи для Украины на общую сумму почти в 671 миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны королевства.

Пакет помощи включает в себя не только боеприпасы и вооружение, но еще и обучение украинских солдат, а также многое другое.

«В частности, около 1,3 миллиарда крон (198 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру») выделяются на "датскую модель", которая позволяет финансировать расходы украинского государства на закупки через свою оборонную промышленность», — указано в сообщении минобороны Дании.

За все время Дания выделила Киеву помощь на общую сумму 76,8 миллиарда крон (11,7 миллиарда долларов — прим. «Ленты.ру»).

Ранее же Польша наоборот отказала Украине в военной помощи.

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