Певица Margo заплакала из-за разлуки с маленьким сыном

Певица Margo не смогла сдержать слез, говоря о гастролях вдали от сына

Певица Маргарита Овсянникова, выступающая под псевдонимом Margo, призналась, что тяжело переживает разлуку с сыном во время гастролей. Об этом она рассказала в интервью Voice.

Артистка, которая участвовала во втором сезоне шоу «Мастер игры», сообщила, что ей было нелегко оставлять в Москве трехлетнего сына Кира. Говоря об этом, Овсянникова не смогла сдержать слез.

«Очень грустный момент. Я очень люблю сына», — заявила Margo. Она добавила, что сын сейчас в том возрасте, когда ему нужна мама, поэтому ей сложно разрывать контакт.

Ранее Овсянникова заявила, что ей потребовалось восстановление после сильного нервного срыва. По словам исполнительницы, причиной стало перенапряжение из-за недосыпа и слишком большого количества работы. Margo уточнила, что теперь чувствует себя лучше, однако отказывается от выступлений из-за посттравматического синдрома.