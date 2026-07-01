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12:28, 1 июля 2026Культура

Певица Margo заплакала из-за разлуки с маленьким сыном

Певица Margo не смогла сдержать слез, говоря о гастролях вдали от сына
Ольга Коровина

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Певица Маргарита Овсянникова, выступающая под псевдонимом Margo, призналась, что тяжело переживает разлуку с сыном во время гастролей. Об этом она рассказала в интервью Voice.

Артистка, которая участвовала во втором сезоне шоу «Мастер игры», сообщила, что ей было нелегко оставлять в Москве трехлетнего сына Кира. Говоря об этом, Овсянникова не смогла сдержать слез.

«Очень грустный момент. Я очень люблю сына», — заявила Margo. Она добавила, что сын сейчас в том возрасте, когда ему нужна мама, поэтому ей сложно разрывать контакт.

Ранее Овсянникова заявила, что ей потребовалось восстановление после сильного нервного срыва. По словам исполнительницы, причиной стало перенапряжение из-за недосыпа и слишком большого количества работы. Margo уточнила, что теперь чувствует себя лучше, однако отказывается от выступлений из-за посттравматического синдрома.

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