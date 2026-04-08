20:03, 8 апреля 2026

Российская певица призналась в перенесенном нервном срыве

Певица Margo сообщила, что пропала со сцены из-за сильного нервного срыва
Ольга Коровина
Маргарита Овсянникова (Margo)

Маргарита Овсянникова (Margo) . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Певица Маргарита Овсянникова, выступающая под псевдонимом Margo, призналась, что ей потребовалось восстановление после сильного нервного срыва. Ее слова передает Super.ru.

«Я пропала, у меня был сильный нервный срыв. Я месяц жила без телефонов. Было очень плохо, страшно, я думала, что умру», — поделилась своими переживаниями артистка.

По словам исполнительницы, причиной стало перенапряжение из-за недосыпа и слишком большого количества работы. Margo уточнила, что теперь чувствует себя лучше, однако по-прежнему отказывается от выступлений из-за посттравматического синдрома.

«Единственное, что мне помогло — я много ходила пешком. Это помогло выйти из того ужасного состояния», — добавила певица.

Ранее Margo обвинили в провокации из-за купальника в виде креста. Общественники отметили, что крест для верующих людей является святыней, поэтому поступок Margo требует правового реагирования.

