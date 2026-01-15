Певицу Margo обвинили в провокации из-за купальника в виде креста

Депутат Иванов обвинил певицу Margo в провокации из-за купальника в виде креста

Брянский депутат, зампредседателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов обвинил певицу и блогершу Маргариту Овсянникову, выступающую под псевдонимом Margo, в провокации из-за дизайна купальника. Соответствующий комментарий публикует Life.ru.

Иванов обратил внимание на видео, которое она разместила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В нем исполнительница предстала в меховой шапке, мини-юбке и бюстгальтере от бикини в виде креста.

Иванов считает, что носить крест как декоративную деталь в откровенной одежде неуместно. «Нательный крест — это знамя нашего спасения и исповедание веры, а не украшение. Однако в данном случае мы видим не просто легкомысленность или невежество, а сознательную, выверенную провокацию», — объяснил он.

По словам общественника, знаменитость выложила данное видео с целью привлечения внимания и эпатажа. Он напомнил, что крест для верующих людей является святыней и отметил, что поступок Margo требует не только общественного, но и правового реагирования. В связи с этим Иванов призвал правоохранителей обратить внимание на ее ролик. «Когда действия носят очевидно оскорбительный, уничижительный характер по отношению к религиозным символам, затрагивая чувства широкого круга лиц, они выходят за рамки личного самовыражения и подпадают под действие закона», — подчеркнул собеседник издания.

В июне прошлого года журналист, гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников раскритиковал похожий на мужские гениталии наряд белорусской певицы Екатерины Иванчиковой, более известной как Катя IOWA, на концерте в День защиты детей в Великом Новгороде.