Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:42, 1 июля 2026Мир

Украина и Южная Корея не договорились о судьбе северокорейских пленных

МИДы Украины и Южной Кореи обсудили репатриацию северокорейских военных, взятых в плен ВСУ
Кристина Козлова (редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Министры иностранных дел Украины и Южной Кореи Андрей Сибига и Чо Хен обсудили вопрос репатриации северокорейских военных, взятых в плен ВСУ во время боев в Курской области. По итогам переговоров министрам не удалось выработать совместное решение. Об этом сообщило южнокорейское издание The Hankyoreh.

«Ведомства стран ведут конструктивную дискуссию, исходя из договоренности о том, что вопрос о северокорейских военнопленных должен быть решен в соответствии с международным правом и гуманитарными принципами», — заявил представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Пак Иль.

По данным газеты, два северокорейских пленных солдата якобы отказались возвращаться домой и попросили убежища в Южной Корее. Сеул готов их принять, поскольку по конституции считает их гражданами своей страны, и сейчас обсуждает этот вопрос с Киевом. Правительство Украины согласилось, что возвращать военных в КНДР против их воли нельзя, но решение об их отправке в Сеул пока не было окончательно принято.

Ранее аналитик Константин Асмолов указал на попытки России вернуть северокорейских военных, которые блокирует Украина. По его словам, солдаты были включены в списки на обмен, но украинская сторона отказалась это обсуждать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело звезды «Бригады» нашли в реке. Актер пропал после рыбалки с сыном

    Москвичам назвали минимальную плату за охрану квартиры

    Шаляпин вспомнил о неожиданном звонке от Пугачевой

    Сын Плющенко получил решение по переходу в сборную Азербайджана

    Борющаяся с раком Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии

    Климатолог оценил вероятность засухи в Москве

    В Латвии объяснили проверки документов у посетителей российского посольства

    Матвиенко назвала оптимальный возраст для рождения минимум троих детей в России

    Короткие ногти вернулись в моду

    Во Вьетнаме показали умную турель с советской «Дашкой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok