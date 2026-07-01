Украина и Южная Корея не договорились о судьбе северокорейских пленных

МИДы Украины и Южной Кореи обсудили репатриацию северокорейских военных, взятых в плен ВСУ

Министры иностранных дел Украины и Южной Кореи Андрей Сибига и Чо Хен обсудили вопрос репатриации северокорейских военных, взятых в плен ВСУ во время боев в Курской области. По итогам переговоров министрам не удалось выработать совместное решение. Об этом сообщило южнокорейское издание The Hankyoreh.

«Ведомства стран ведут конструктивную дискуссию, исходя из договоренности о том, что вопрос о северокорейских военнопленных должен быть решен в соответствии с международным правом и гуманитарными принципами», — заявил представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Пак Иль.

По данным газеты, два северокорейских пленных солдата якобы отказались возвращаться домой и попросили убежища в Южной Корее. Сеул готов их принять, поскольку по конституции считает их гражданами своей страны, и сейчас обсуждает этот вопрос с Киевом. Правительство Украины согласилось, что возвращать военных в КНДР против их воли нельзя, но решение об их отправке в Сеул пока не было окончательно принято.

Ранее аналитик Константин Асмолов указал на попытки России вернуть северокорейских военных, которые блокирует Украина. По его словам, солдаты были включены в списки на обмен, но украинская сторона отказалась это обсуждать.