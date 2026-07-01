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19:56, 1 июля 2026Бывший СССР

В Молдавии рядом с братской могилой советских воинов откроют мусорный полигон

В селе Шерпены построят центр для переработки мусора возле советского мемориала
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Власти Молдавии рассказали о планах открыть мусорный полигон в селе Шерпены. В населенном пункте расположен мемориал 13 тысячам советских воинов, погибших в ходе освобождения республики от фашистов в 1944 году. Об этом сообщил министр окружающей среды республики Георгий Хаждер, его слова приводит издание Point.

«В Шерпенах должен быть построен центр управления твердыми отходами. Мы говорим не о свалке в классическом смысле, а о центре управления отходами, который не создает последствий для окружающей среды», — заявил Хаждер.

Глава национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович прокомментировал решение молдавских властей в своем Telegram-канале. По словам активиста, место для мусорного полигона было выбрано неслучайно. Строительство такого объекта на территории братской могилы Петрович назвал неуважением к исторической памяти собственной страны.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что президент Молдавии Майя Санду желает, чтобы в стране не вспоминали о Великой Отечественной войне.

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