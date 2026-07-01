В российском регионе задержали зарабатывавшую на участниках СВО ОПГ

В Тюменской области задержали членов ОПГ, похищавших деньги участников СВО

В Тюменской области задержали членов организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в хищении выплат у участников специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным следствия, главарем банды был бывший российский военнослужащий. Обвиняемые искали военнослужащих без близких, у которых можно было бы отобрать выплаты; кроме того, они заставляли некоторых жителей региона подписывать контракты с Минобороны и отправляться в зону СВО, после чего похищали причитающиеся им выплаты.

Другие эпизоды преступлений и возможные соучастники преступной группы устанавливаются.

Ранее в Ярославской области задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном лишении свободы и вымогательстве у участника СВО.