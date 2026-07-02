Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». За год он получит больше 4 миллионов долларов

Хоккеист Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном»

Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс».

Хоккеист проведет с командой еще один сезон. 1 июля россиянин стал свободным агентом.

Овечкин не сразу принял решение

Хоккеист заявлял, что хотел бы провести за «Вашингтон» еще два сезона, однако ему требуется время на размышления. Генеральный менеджер «Кэпиталс» Крис Патрик подчеркивал, что Овечкину нужен контракт, соответствующий его возрасту и статусу.

Подходящий обеим сторонам вариант нашелся: зарплата нападающего составит 4,25 миллиона долларов за год. При этом с учетом бонусов его заработок может достичь девяти миллионов долларов.

Я возвращаюсь! Спасибо всем, кто дал нам с семьей время принять это решение. Я здоров, люблю играть и готов бороться за плей‑офф. Увидимся в сентябре, Вашингтон Александр Овечкин

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года

Хоккеисту исполнится 41 год в сентябре. Он — капитан «Кэпиталс», который привел клуб к первой в его истории победе в Кубке Стэнли в 2018 году, и является лучшим бомбардиром в истории НХЛ. Будучи первым номером драфта НХЛ 2004 года, Овечкин в 1573 матчах за «Вашингтон» набрал 1687 очков (929 голов + 758 передач). В истории лиги он лидирует по голам (929), голам в большинстве (331), победным голам (141), голам в овертайме (27) и голам в гостях (476).

Овечкин — единственный игрок в истории НХЛ, кто завоевал Кубок Стэнли, «Конн Смайт Трофи» (вручается лучшему игроку плей-офф НХЛ), «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона), «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), «Харт Трофи» (награда лучшему игроку регулярного чемпионата), «Тед Линдсей Эворд» (приз лучшему игроку сезона) и «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу регулярного чемпионата).

Всего за карьеру он получил 19 индивидуальных наград — второе место в истории НХЛ после Уэйна Гретцки (31): «Конн Смайт Трофи», «Колдер Трофи», «Арт Росс Трофи», три «Харт Трофи», три «Тед Линдсей Эворд», рекордные девять «Морис Ришар Трофи» и Приз Марка Мессье за лидерство.

Овечкин проведет за «Вашингтон» 22-й сезон

В предстоящем сезоне хоккеист присоединится к Горди Хоу, Алексу Делвеккио, Стэну Миките и Стиву Айзерману в списке единственных игроков в истории НХЛ, проведших 22 сезона в составе одной команды. Овечкин также превзойдет достижение бейсболиста Уолтера Джонсона (21 сезон в составе «Вашингтон Сенаторс», 1907–1927) в списке самых долго выступавших спортсмена в истории профессионального спорта Вашингтона, округ Колумбия. Сезон-2026/2027 станет для Овечкина 18‑м в роли капитана, что делает его третьим по длительности капитаном в истории НХЛ (Сидни Кросби — 20 сезонов; Стив Айзерман — 19 сезонов).

Фото: Nick Turchiaro / Reuters

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис поприветствовал решение Овечкина и подчеркнул две неизменные черты игрока — любовь к игре и стремление к победе. Леонсис отметил его приверженность товарищам, НХЛ и болельщикам, отметил достижения игрока в форме «Кэпиталс» и выразил уверенность, что Александр продолжит приумножать наследие, задавая высокий стандарт для команды.

Овечкин стал кандидатом наук

Летом хоккеист получил степень кандидата педагогических наук. Спортсмен успешно защитил 145-страничную диссертацию о методах подготовки хоккеистов. Уточняется, что в работе Овечкин сравнивал подход к тренировочному процессу игроков в России и Северной Америке.

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Хоккеист заявил, что хотел бы поделиться опытом, который получил, подчеркнув, что это может пригодиться для открытия собственной школы. Игрок пришел к выводу, что на его родине делают упор на технико-тактическую подготовку, а в США и Канаде — на развитие скоростно-силовых навыков у хоккеистов. Овечкин предложил сочетать эти два подхода по мере взросления спортсменов. Так, по мнению игрока, можно добиться наилучших результатов.

Овечкин окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма в 2008 году. Над диссертацией спортсмен работал несколько лет.

Овечкин близок к очередному историческому рекорду Гретцки

К текущему моменту Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. До рекорда легендарного канадца ему осталось отличиться десять раз. Достижение Гретцки держится с 1999 года, когда он забросил последнюю свою шайбу в НХЛ.

Победить рекорд Гретцки — великое дело. Поэтому есть смысл закончить на победной ноте Вячеслав Фетисов Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли

В прошлом сезоне Овечкин провел 82 матча, в которых отметился 32 шайбами и 32 результативными передачами.