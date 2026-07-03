Российское «Многоточие» оказалось безопасным для города

«Ростех»: Антидроновые патроны «Многоточие» безопасны при применении в городе

Антидроновые патроны «Многоточие» безопасны при применении в городе. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

По данным госкомпании, на дистанции более полукилометра элементы пули теряют энергию и поражающие свойства.

«Благодаря этому в случае необходимости применения боеприпасов в городских условиях минимизируется потенциальный вред от них как для людей, так и для объектов», — уточнили в госкомпании.

В феврале индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что в зоне специальной военной операции (СВО) против беспилотников использовали российские патроны «Многоточие» с «хитрой пулей».

В январе госкорпорация рассказала, что «Высокоточные комплексы» выпустили патроны «Многоточие» для уничтожения дронов.