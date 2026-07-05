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13:03, 5 июля 2026МирЭксклюзив

Названы риски для России из-за споров Китая с Японией

Востоковед Казаков: Россия может оказаться втянутой в спор Китая и Японии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: CFOTO / Future Publishing via Getty Images

Политический конфликт, разворачивающийся между Китаем и Японией, может втянуть разные страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и Россию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН Олег Казаков.

Гипотетическое втягивание России в китайско-японский конфликт может быть крайне невыгодным в стратегической перспективе

Олег Казаковстарший научный сотрудник Центра японских исследований ИКСА РАН

«Это, несомненно, ухудшает российско-японские отношения, хотя интересы Москвы в отношении Токио, очевидно, должны базироваться только на наших национальных интересах», — резюмировал востоковед.

2 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Токио остаются твердые сторонники конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества с Москвой. Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что многие японские общественные и региональные организации, а также местные жители, прежде всего префектуры Хоккайдо, «продолжают демонстрировать бережное отношение к позитивному наследию общей истории России и Японии и чтят традиции взаимного уважения и добрососедства».

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