Собянин отчитался об отражении атаки беспилотников ВСУ на Москву

Собянин: Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника на подлете к Москве. Об отражении атаки в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уточнил он, в настоящее время работают сотрудники экстренных служб. В каком именно районе произошел инцидент, Собянин раскрывать не стал.

В течение последних суток, пояснил Собянин, в сторону Москвы направлялись в общей сложности более 200 украинских беспилотников. Подавляющую часть удалось сбить вдали от столицы. Непосредственно на подлете к городу силы ПВО уничтожили 62 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), констатировал мэр.

Самые резонансные за последнее время атаки украинских беспилотников на Москву произошли в середине июня. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод в Капотне. В четверг, 18 июня, был нанесен удар, повредивший установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, в результате чего предприятие временно остановило работу.

В ночь на четверг, 18 июня, ВСУ провели повторную атаку на столичный НПЗ с использованием беспилотников. Она оказалась более масштабной, вызвав пожар в нескольких точках завода, включая резервуарный парк и установки первичной перегонки. После этого в московском регионе на ряде АЗС стали фиксировать перебои в поставках топлива, а на подъездах к заправкам начали формировать длинные очереди из автомобилей.