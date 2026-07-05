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13:00, 5 июля 2026Мир

В Минобороны страны НАТО сделали заявление о поставках ракет Украине

В Минобороны Норвегии заявили, что не обещали поставлять ракеты Украине и платить за это
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Замминистра обороны Норвегии, входящей в состав НАТО, Андреас Флом сделал заявление о поставках ракет Украине, отметив, что не давали такого обещания. Его слова приводит газета VG.

«То, что Норвегия взяла на себя обязательства поставлять и платить за ракеты [Киеву], — неправда», — обозначил Флом.

Он пояснил, что речь шла лишь о потенциальной готовности оплатить ракеты противовоздушной обороны (ПВО) в случае, если у Украины получится их приобрести. При этом он подчеркнул, что в связи с глобальным дефицитом современного ПВО приобрести ракеты будет сложно.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия планирует внести крупнейший взнос в рассматриваемый странами НАТО пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины. При этом политик констатировал, что «на самом поле боя практически нет движения».

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