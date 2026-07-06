Заявления Украины о контроле над Константиновкой опровергли

Заявления Украины о контроле ВСУ над Константиновкой являются фейком

В субботу, 4 июля, — на следующий день после объявления Россией о взятии под контроль города Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) — представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев заявил, что населенный пункт якобы до сих пор находится под контролем украинских сил.

В этот же день после телефонного разговора с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал сообщение, в котором утверждал, что РФ якобы врет о контроле над Константиновкой. «Конечно, это неправда — это просто очередная российская ложь (…) Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить», — говорилось в его сообщении.

На самом же деле эти заявления являются фейковыми.

3 июля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что Российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства подчеркнул, что это событие является ключом к освобождению всей территории ДНР. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал взятие города российскими бойцами важной победой. А Минобороны РФ опубликовало кадры с российскими бойцами и флагами России в разных районах Константиновки.

По словам первого замначальника Генштаба Сергея Рудского, российские военные освободили Константиновку, предварительно заблокировав в ней гарнизон ВСУ. «Подразделения Южной группировки, сковав противника боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских формирований. (...) Используя проблемы с обеспечением и ротацией подразделений ВСУ, наши войска развили наступление в городской черте и овладели Константиновкой», — сообщил он.

Минобороны РФ также заявило о готовности провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих в данном населенном пункте и организовать там работу журналистов. Эти предложения говорят о том, что Москве нечего скрывать, и территория действительно находится под контролем ВС РФ.

В свою очередь, российский картографический ресурс LOSTARMOUR показал видеоподтверждение контроля ВС России над различными районами Константиновки с геолокационными метками.

Украинские ресурсы также публиковали видео якобы из населенного пункта с 19 армейским корпусом группировки «Восток» ВСУ, чтобы подтвердить «контроль» над городом. Однако верифицировать местность и определить принадлежность бойцов к подразделениям, действующим в данном районе, не представляется возможным.

При этом американский аналитический центр ISW и проукраинский OSINT-проект и аналитический Telegram-канал, специализирующийся на сборе разведывательных данных из открытых источников, AMK Mapping подтверждают, что Константиновка давно уже не находится в украинском тылу, у них она помечена как зона «подтвержденного российского преимущества».

Также AMK Mapping признал, что российские войска смогли укрепить свои позиции в северо-восточной части города около 10 дней назад, что позволило им быстро установить контроль над большей частью так называемого «Исторического центра». Также сообщалось, что ВС РФ смогли зачистить оставшиеся украинские позиции в юго-западной части города и установить контроль на оставшихся внутренних промышленных зонах.

Информацию о том, ВС РФ установили контроль над Константиновкой, подтверждают и военнопленные украинцы. Так, бойцы 25-й десантно-штурмовой и 156-й механизированной бригад ВСУ заявили на камеру, что город контролируют российские войска.

Военный эксперт, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой считает, что отказ украинских властей признать потерю города объясняется желанием Киева продолжить получать помощь от Запада. Также он напомнил, что «Зеленский до последнего не признает своих поражений». Так было и в предыдущих случаях, когда российские подразделения брали крупные населенные пункты.

Данные о том, что Константиновка якобы до сих пор находится под контролем ВСУ, не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».