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17:36, 8 июля 2026Мир

Чехия не присоединится к плану НАТО по Украине

Бабиш: Чехия не присоединится к новому пакету помощи Украине
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Mistervlad / Shutterstock / Fotodom

Чехия не присоединится к новому пакету помощи Украине размером в 70 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, передает издание České Noviny.

«Конечно, мы не будем выплачивать деньги из чешского бюджета Украине, потому что нам также нужны эти средства, чтобы уложиться в два процента [от ВВП на оборонные расходы в рамках НАТО]. Логично, что крупные страны заплатят», — отметил он.

Бабиш подчеркнул, что ключевым приоритетом для чешского правительства сейчас является доведение оборонных расходов до целевой планки НАТО в два процента от ВВП. Он признал, что у национальной армии есть проблемы с боеспособностью, которые могут помешать Праге полноценно выполнять свои обязательства в рамках коллективной безопасности альянса.

Ранее входящее в состав правящей коалиции в Чехии движение SPD («Свобода и прямая демократия») выразило несогласие с участием республики в инициативе PURL (программа помощи) по Украине. Уточняется, что в рамках этой программы европейские страны финансируют закупку американского оружия для Киева.

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