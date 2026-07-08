Мерц восхитился словами Трампа о саммите НАТО

Канцлер Германии Мерц восхитился словами президента США Трампа о саммите НАТО в Анкаре

Канцлер Германии Фридрих Мерц восхитился словами президента США Дональда Трампа о саммите НАТО в Анкаре. Видео его выступления публикует Clash Report в Telegram.

«Трамп сказал нам: "В воздухе витает чувство любви". Я считаю, что это именно то заключительное замечание, которым можно завершить саммит НАТО, начавшийся, с точки зрения СМИ, в довольно сложных условиях», — отметил политик.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп на закрытом заседании саммита НАТО призвал европейские страны больше уважать США и тратить больше денег на оборону.